Вилков не назначил два пенальти в ворота «Уфы»! Что происходит?!

Дважды в ходе матча 16-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Уфа» (0:0) арбитр Михаил Вилков принимал ошибочные решения, не назначая пенальти в ворота гостей.

Федотов раскритиковал работу арбитра Вилкова на матче с «Уфой»

21-я минута матча «Оренбург» — «Уфа».

21-я минута матча «Оренбург» — «Уфа».

На 21-й минуте он не отреагировал должным образом на действия Александра Пуцко, который в своей штрафной площади левой рукой остановил мяч и прервал атаку Джоэла Фамейе. Судья находился в неплохой позиции, но не наказал «Уфу» пенальти.

87-я минута матча «Оренбург» — «Уфа».

87-я минута матча «Оренбург» — «Уфа».

А на 87-й минуте Вилков опять не показал на 11-метровую отметку, когда после передачи Андрея Малых в штрафной площади гостей все тот же Пуцко сначала ударил Джордже Деспотовича правой рукой в лицо, а через мгновение этой же рукой снял мяч с головы форварда «Оренбурга». (Александр Бобров)

87-я минута матча «Оренбург» — «Уфа».

87-я минута матча «Оренбург» — «Уфа».

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