Федотов раскритиковал работу арбитра Вилкова на матче с «Уфой»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов оценил судейство матча 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). На встрече работал Михаил Вилков, которому помогали Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев.

— Нули на табло, тем не менее, шаг вперед сделали, очко заработали, — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Прилагали много усилий, неплохо комбинировали. Может быть, не хватало точности во фланговых передачах и хладнокровия.

Есть правила игры: когда футболист вводит мяч руками в своей штрафной и потом разбивают локтем лицо Деспотовичу на последних минутах, на мой взгляд это чистый 11-метровый и удаление. Сейчас как обычно посмотрят, вынесут вердикт, но нам это очков не прибавит. Не знаю, чем мы перед кем провинились, но дома, на мой взгляд, опять неадекватное судейство. Опять мне скажут, что надо заниматься своими тренировочными делами, но мы честно тренируемся, может чего-то не хватает, но тем не менее существуют правила игры в футбол, которые все должны соблюдать.

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