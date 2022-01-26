«Претензии есть, а ответов нет». Лопырева жестко раскритиковала идею введения Fan ID

Первая в истории ФИФА женщина-посол Виктория Лопырева в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о решении фанатских объединений команд РПЛ бойкотировать матчи в связи с введением паспорта болельщика Fan ID.

«Много лет я занимаюсь благотворительностью и хорошо знаю принцип — «ничего для нас без нас самих». В ситуации с введением Fan ID этот принцип, очевидно, был нарушен. Никто толком ничего не объяснил, что за паспорт это будет. Ни один человек не ответил на основные вопросы, заданные фанатами. А вопросов было немало. Я лично знаю несколько замечательных законопослушных людей, которым отказали в получении паспорта болельщика на матчах Евро-2020 в России. Множество претензий есть, а ответов на них нет.

Ведомства и функционеры кивают друг на друга, а потом «неожиданно» проект закона оказывается в Думе и быстро принимается в новогодней суете. И это в то время, когда мы боремся за повышение посещаемости на стадионах, за имидж клубов и за повышение их доходов. В этой связи поспешное введение подобных механизмов контроля безусловно оттолкнет часть людей от футбола. У нас в России есть множество отличных современных стадионов — большое спасибо за это чемпионату мира! Эти арены на сегодняшний день являются одними из самых безопасных мест в городах. Поможет ли паспорт болельщика выявлять нарушителей правил, а не держать часами целые трибуны как это было на матче ЦСКА — «Зенит»? Я совсем не уверенна в этом. В конце минувшего года болельщики по всей России массово покидали матчи до финального свистка. Сейчас чемпионат на паузе — это самое лучшее время, чтобы поговорить. Считаю, что РФС и РПЛ обязаны встретиться с представителями фан-движений и ответить на все вопросы. Даже самые неудобные для них", — сказала Лопырева «СЭ».

Ранее, 24 января, фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей команды Тинькофф РПЛ, БЕТСИТИ Кубка России и еврокубков до отмены закона о внедрении Fan ID. Красно-белых поддержали и другие российские клубы.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».