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«Претензии есть, а ответов нет». Лопырева жестко раскритиковала идею введения Fan ID

Виктория Лопырева раскритиковала идею введения Fan ID
Антон Иванов
Виктория Лопырева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Первая в истории ФИФА женщина-посол Виктория Лопырева в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о решении фанатских объединений команд РПЛ бойкотировать матчи в связи с введением паспорта болельщика Fan ID.

«Много лет я занимаюсь благотворительностью и хорошо знаю принцип — «ничего для нас без нас самих». В ситуации с введением Fan ID этот принцип, очевидно, был нарушен. Никто толком ничего не объяснил, что за паспорт это будет. Ни один человек не ответил на основные вопросы, заданные фанатами. А вопросов было немало. Я лично знаю несколько замечательных законопослушных людей, которым отказали в получении паспорта болельщика на матчах Евро-2020 в России. Множество претензий есть, а ответов на них нет.

Ведомства и функционеры кивают друг на друга, а потом «неожиданно» проект закона оказывается в Думе и быстро принимается в новогодней суете. И это в то время, когда мы боремся за повышение посещаемости на стадионах, за имидж клубов и за повышение их доходов. В этой связи поспешное введение подобных механизмов контроля безусловно оттолкнет часть людей от футбола. У нас в России есть множество отличных современных стадионов — большое спасибо за это чемпионату мира! Эти арены на сегодняшний день являются одними из самых безопасных мест в городах. Поможет ли паспорт болельщика выявлять нарушителей правил, а не держать часами целые трибуны как это было на матче ЦСКА — «Зенит»? Я совсем не уверенна в этом. В конце минувшего года болельщики по всей России массово покидали матчи до финального свистка. Сейчас чемпионат на паузе — это самое лучшее время, чтобы поговорить. Считаю, что РФС и РПЛ обязаны встретиться с представителями фан-движений и ответить на все вопросы. Даже самые неудобные для них", — сказала Лопырева «СЭ».

Ранее, 24 января, фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей команды Тинькофф РПЛ, БЕТСИТИ Кубка России и еврокубков до отмены закона о внедрении Fan ID. Красно-белых поддержали и другие российские клубы.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».

Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Виктория Лопырева
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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