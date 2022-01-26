Дмитрий Пирог о Fan ID: «Никто не ставит целью некий тотальный контроль за кем-либо»

Бывший боксер, депутат Госдумы Дмитрий Пирог высказал свое мнение по поводу закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Возмущение фанатов, которое мы наблюдаем, основано скорее на традиционных протестных особенностях данной среды и попытке некоторых представителей фанатского движения получить пиар на актуальной теме, — цитирует Пирога «ЯСНО». — Между тем хорошо известно, что сами футбольные болельщики негативно относятся к лицам, нарушающим общественный порядок и дискредитирующим тем самым все фанатское движение в целом.

Крайне важно еще раз отметить, что никто не ставит целью некий тотальный контроль за кем-либо. По сути, система Fan ID — это закономерное развитие уже существующих систем безопасности, призванное профилактировать и предотвращать возможные эксцессы. Очевидно, что стадион — это место повышенной опасности и требует столь же повышенных мер противодействия деструктивному поведению".

Ранее фанатские объединения «Зенита», «Ростова» и «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».