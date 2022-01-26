Деспотович намерен поехать на сборы с дублем «Рубина» в Турцию

По информации «СЭ», форвард «Рубина» Джордже Деспотович не заинтересован в уходе из клуба и отправится на зимний сбор с молодежной командой. Тренировочный сбор запланирован с 3 по 13 февраля и пройдет в турецком Белеке.

Ранее «Рубин» отстранил нападающего от работы с первой командой. Казанцы сообщили футболисту, чтобы он искал себе новую команду. Интерес к Деспотовичу проявляли «Химки» и «Ахмат», но форвард не захотел идти на понижение зарплаты и пока не намерен уходить из казанского клуба.

Его контракт с «Рубином» рассчитан еще на полтора года, по которому он может заработать 1,5 миллиона евро.

В этом сезоне Деспотович в 9 матчах РПЛ забил 1 гол, а в прошлом розыгрыше чемпионата с 14 голами он стал лучшим бомбардиром «Рубина».