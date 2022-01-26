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Деспотович намерен поехать на сборы с дублем «Рубина» в Турцию

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Джордже Деспотович.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По информации «СЭ», форвард «Рубина» Джордже Деспотович не заинтересован в уходе из клуба и отправится на зимний сбор с молодежной командой. Тренировочный сбор запланирован с 3 по 13 февраля и пройдет в турецком Белеке.

Ранее «Рубин» отстранил нападающего от работы с первой командой. Казанцы сообщили футболисту, чтобы он искал себе новую команду. Интерес к Деспотовичу проявляли «Химки» и «Ахмат», но форвард не захотел идти на понижение зарплаты и пока не намерен уходить из казанского клуба.

Его контракт с «Рубином» рассчитан еще на полтора года, по которому он может заработать 1,5 миллиона евро.

В этом сезоне Деспотович в 9 матчах РПЛ забил 1 гол, а в прошлом розыгрыше чемпионата с 14 голами он стал лучшим бомбардиром «Рубина».

Джордже Деспотович
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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