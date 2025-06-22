Виктория Лопырева: «Как для Карпина, так и для «Динамо» это шаг развития»

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева в интервью «СЭ» выразила свое мнение о назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина на такой же пост в «Динамо».

— Как тебе шаг Карпина? — вопрос Лопыревой.

— Он логичный. Это шаг развития, причем как для клуба, так и для тренера. Конечно, у «Динамо» больше возможностей для решения серьезных задач — клуб с шикарным media relations, и такой медийный человек будет как рыба в воде. Добавьте к этому прекрасный стадион и тот факт, что динамовскому проклятию, которое еще называют проклятием вдовы Севидова, исполняется 50 лет. Отличный же повод его снять и стать чемпионами. Хочу пожелать Валерию успехов на новом месте работы!

— Совмещение не скажется на сборной?

— Сборная играет нечасто и не с топ-соперниками, поэтому уверена, что нет. Да и при грамотной организации любое совмещение развивает многозадачность. А там и следующий клубный чемпионат мира не за горами. Кто знает, может быть, там выступят бело-голубые — и тогда опыт совмещения точно пригодится.

— А если «Динамо» будет играть против «Ростова»?

— Пусть Валерию Георгиевичу удача сопутствует везде, но только не в матчах против дончан. (Смеется.)