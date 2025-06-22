Футбол
22 июня, 20:30

Виктория Лопырева: «Как для Карпина, так и для «Динамо» это шаг развития»

Александр Чурилин
Ответственный секретарь

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева в интервью «СЭ» выразила свое мнение о назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина на такой же пост в «Динамо».

— Как тебе шаг Карпина? — вопрос Лопыревой.

— Он логичный. Это шаг развития, причем как для клуба, так и для тренера. Конечно, у «Динамо» больше возможностей для решения серьезных задач — клуб с шикарным media relations, и такой медийный человек будет как рыба в воде. Добавьте к этому прекрасный стадион и тот факт, что динамовскому проклятию, которое еще называют проклятием вдовы Севидова, исполняется 50 лет. Отличный же повод его снять и стать чемпионами. Хочу пожелать Валерию успехов на новом месте работы!

— Совмещение не скажется на сборной?

— Сборная играет нечасто и не с топ-соперниками, поэтому уверена, что нет. Да и при грамотной организации любое совмещение развивает многозадачность. А там и следующий клубный чемпионат мира не за горами. Кто знает, может быть, там выступят бело-голубые — и тогда опыт совмещения точно пригодится.

— А если «Динамо» будет играть против «Ростова»?

— Пусть Валерию Георгиевичу удача сопутствует везде, но только не в матчах против дончан. (Смеется.)

Виктория Лопырева.Виктория Лопырева: «Было бы интересно посмотреть на клубном ЧМ на «Краснодар», «Зенит» или «Динамо» с Карпиным»

Валерий Карпин
Виктория Лопырева
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Orengrad

    Ну да ну да... Именно ради коммента очередных "рабочих губ" болельщики к вам на сайт и заходят. Дальше что? Интервью у "ночных бабочек" о шансах наших спортсменов?

    27.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Динамовка Клава Кока что-то примолкла ... пора бы и ее спросить, ждут же все...волнуются..)

    23.06.2025

  • Степочкин

    Футбольный эксперт , которого вы заслужили. Она вам скажет ..

    22.06.2025

  • Дима Питерский

    "Александр Чурилин": СЭ, у вас очередная спортивная проститутка появилась? Начал с сисек и писек? Вполне в вашем духе. Так держать!

    22.06.2025

  • Дима Питерский

    "Виктория Лопырева в интервью «СЭ» выразила свое мнение" - о, говорящая светская пи*да:joy: Сколько микрофонов о неё уже вытерли - и СЭ тут как тут:rofl:

    22.06.2025

  • chimega

    Бляяааа...! Вика? Ух ты!

    22.06.2025

  • sdf_1

    Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева ------------- Вроде на календаре 2025-й год. Или всё ещё 2018-й?

    22.06.2025

  • Maxim Bazhenov

    А Вика Боня что думает по этому поводу?

    22.06.2025

  • zg

    Все,проклятие снято?Ждем чемпионства от Динамо?:grin:

    22.06.2025

    • Гладышев назвал защитника, против которого ему тяжелее всего играть в РПЛ

    Гладышев: «Против «Спартака» Личка поменял на 23-й минуте и разнес в раздевалке. Я после этого месяца 3 не играл»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

