22 июня, 20:25

Гладышев назвал защитника, против которого ему тяжелее всего играть в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев ответил на вопрос о самом сложном сопернике среди защитников команд РПЛ.

— Против кого из защитников тяжелее всего играть? Дуглас Сантос. Умненький, хороший, быстрый. Прокинуть между ему в этом сезоне? Прокину, — сказал Гладышев в интервью пресс-службе клуба..

В прошедшем сезоне 22-летний воспитанник бело-голубых провел 39 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал восемь голевых передач.

Источник: Youtube-канал ФК «Динамо»
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Ярослав Гладышев
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Просир во всех турнирах команды,которую качает газотруба!Это нонсенс!)))

    24.06.2025

  • ONIKAN2013

    Да ладно))))) И что там случилось? Десятое место? Пятое? Давай, не томи.

    23.06.2025

  • zg

    Зачем писать такие глупости?Понятно же,что речь о прошедшем сезоне и прекрасной команде с берегов Невы!:rofl:

    23.06.2025

  • ONIKAN2013

    Смотри, как бы тебе не прокинул)))) Дуглас-то потехничнее будет.

    23.06.2025

  • ONIKAN2013

    2022 год имеешь в виду? Я бы не сказал, что обкакались, 10 место- реальный уровень лузеров.

    23.06.2025

  • spor71917

    Кб пид.рок, за последние 18 сезонов Зенит 15й раз выше спартачка в тур.таблице. Так что кб лузеры и обкакались, и обделались:innocent: В год вашего столетия 1-7 !))))))):sunglasses:

    23.06.2025

  • Семён Фадеич

    Вы то не обкакались. Для вас и четвёртое место радость.

    22.06.2025

  • zg

    Лузеры недавно жидко обкакались в год столетия!)))))))

    22.06.2025

  • spor71917

    У московских лузеров всегда так - ничего нового ((...

    22.06.2025

  • zg

    Цели определены,приоритеты расставлены!

    22.06.2025

    • Агент Сутормина сообщил о переговорах с рядом клубов

    Виктория Лопырева: «Как для Карпина, так и для «Динамо» это шаг развития»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

