Гладышев назвал защитника, против которого ему тяжелее всего играть в РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев ответил на вопрос о самом сложном сопернике среди защитников команд РПЛ.

— Против кого из защитников тяжелее всего играть? Дуглас Сантос. Умненький, хороший, быстрый. Прокинуть между ему в этом сезоне? Прокину, — сказал Гладышев в интервью пресс-службе клуба..

В прошедшем сезоне 22-летний воспитанник бело-голубых провел 39 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал восемь голевых передач.