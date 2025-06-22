Футбол
22 июня, 20:45

Гладышев: «Против «Спартака» Личка поменял на 23-й минуте и разнес в раздевалке. Я после этого месяца 3 не играл»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев ответил на вопрос о самой жесткой порке от бывшего главного тренера команды Марцела Лички.

47-летний чех покинул «Динамо» в мае 2025 года. Вместо него команда доигрывала сезон под руководством Ролана Гусева. В межсезонье новым главным тренером команды стал Валерий Карпин.

— Персональная порка от Лички? Было со мной. Против «Спартака» играли. Гладика поменяли на 23-й минуте. Личка пришел в раздевалку и просто разнес меня жестко. После этого я месяца три не играл еще, — сказал Гладышев в интервью пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне 22-летний воспитанник бело-голубых провел 39 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал восемь голевых передач.

Источник: Youtube-канал ФК «Динамо»
  • shafir07

    Обвиняли Личку в мягкотелости)

    22.06.2025

  • ValeraK

    Он уже накатил "за свое здравие" в третьем лице.

    22.06.2025

  • hant64

    Гладика поменяли на 23-й минуте.-------------- Это Гладышев себя Гладиком называет? Заздравин, ты русский вообще учил, хотя бы в школе? Сложно представить человека, говорящего о себе в третьем лице. А вот безграмотного корра СЭ - легко:grin:

    22.06.2025

