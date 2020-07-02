Виктор Кашшаи: «Вратарь «Крыльев» поймал мяч за штрафной. Но это не красная карточка»
2 июля 2020, 18:25
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос о действиях вратаря Евгения Фролова в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1).
— Нарушил ли правила Фролов?
— По видеозаписи выглядит так, что игра рукой случилась за пределами штрафной площади. Нужно было назначить штрафной удар без вынесения желтой или красной карточки — без применения дисциплинарной санкции. К сожалению, ни судья, ни помощник не увидел этот момент. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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