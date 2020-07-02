Виктор Кашшаи: «Вратарь «Крыльев» поймал мяч за штрафной. Но это не красная карточка»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос о действиях вратаря Евгения Фролова в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1).

— Нарушил ли правила Фролов?

— По видеозаписи выглядит так, что игра рукой случилась за пределами штрафной площади. Нужно было назначить штрафной удар без вынесения желтой или красной карточки — без применения дисциплинарной санкции. К сожалению, ни судья, ни помощник не увидел этот момент. (Александр Бобров)