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Виктор Кашшаи: «Вратарь «Крыльев» поймал мяч за штрафной. Но это не красная карточка»

2 июля 2020, 18:25
Евгений Фролов.
Евгений Фролов.
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Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос о действиях вратаря Евгения Фролова в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1).

— Нарушил ли правила Фролов?

— По видеозаписи выглядит так, что игра рукой случилась за пределами штрафной площади. Нужно было назначить штрафной удар без вынесения желтой или красной карточки — без применения дисциплинарной санкции. К сожалению, ни судья, ни помощник не увидел этот момент. (Александр Бобров)

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