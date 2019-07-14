Виктор Гончаренко: "Васин? У ЦСКА сегодня многие компоненты выпали"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 1-го тура чемпионата России от "Крыльев Советов" (0:2) не стал оценивать игру защитника Виктора Васина.
– Как можете оценить игру Виктора Васина?
– Не стоит говорить о частностях. У нас сегодня многие компоненты выпали. Комментировать действия персонально Васина или кого-то еще не стоит. Будем исправлять ситуацию. (Официальный сайт ЦСКА)
📹 Александр Соболев выводит свою команду вперед в начале второго тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 июля 2019 г.
📺 #КрыльяЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL https://t.co/Vc5ilFPX91
📹 Дубль Александра Соболева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 июля 2019 г.
📺 #КрыльяЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/LyrF6QIpH6
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-my-proigrali-po-delu-1/