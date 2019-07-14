Виктор Гончаренко: "Васин? У ЦСКА сегодня многие компоненты выпали"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 1-го тура чемпионата России от "Крыльев Советов" (0:2) не стал оценивать игру защитника Виктора Васина.

– Как можете оценить игру Виктора Васина?

– Не стоит говорить о частностях. У нас сегодня многие компоненты выпали. Комментировать действия персонально Васина или кого-то еще не стоит. Будем исправлять ситуацию. (Официальный сайт ЦСКА)

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