Виктор Гончаренко: «Такая игра нравится болельщикам»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что игра 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо» (3:1) должна была понравиться болельщикам.

— Хорошо смотрелись. Легко атаковали, была страсть и азарт, — сказал Гончаренко. — Много моментов создали. Наверное, многовато и «Динамо» позволили. Но такая игра нравится болельщикам, думаю, они остались довольны. Мы хорошо работали, разрезали соперника проникающими передачами, заслуженно выиграли. (Константин Алексеев)