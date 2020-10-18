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Виктор Гончаренко: «Такая игра нравится болельщикам»

19:00

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что игра 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо» (3:1) должна была понравиться болельщикам.

— Хорошо смотрелись. Легко атаковали, была страсть и азарт, — сказал Гончаренко. — Много моментов создали. Наверное, многовато и «Динамо» позволили. Но такая игра нравится болельщикам, думаю, они остались довольны. Мы хорошо работали, разрезали соперника проникающими передачами, заслуженно выиграли. (Константин Алексеев)

ЦСКА — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




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