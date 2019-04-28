Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - о матче с "Краснодаром" в 26-м туре чемпионата России.

- Определяющий ли этот матч для нас? Сложно сказать. Для "Краснодара", наверное, да, но мы еще сыграем с "Зенитом". Наверное, для нас все определяющие, сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - На эти вопросы лучше отвечать после завершения чемпионата. Мы в любом случае выбираем оптимальный состав на каждую игру. Структура игры сохранится. Есть три замены, которые можно как-то "крутить", чтобы внести коррективы.

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