Виктор Гончаренко: «Не стоило удалять Бийола. Фол неочевидный»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что его команда смотрелась достойно в матче 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1). На 54-й минуте встречи был удален полузащитник армейцев Яка Бийол.

— Мы приехали не отсиживаться в обороне, искали свои шансы, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Гончаренко. — Могли забить и в меньшинстве второй гол. Мы амбициозны и должны играть на победу. Получается — не получается, это другой вопрос. Но пытаемся побеждать. Мы почему-то акцентируем внимание на негативе. Но были и победные серии. Нельзя думать, что у нас все плохо, потому что последние матчи были не слишком удачными. Эта игра может вселить оптимизм.

Удаление? Это тот случай, когда не надо мешать командам. Во втором тайме темп вырос. «Зенит» пошел вперед, каких-то контратак у нас было бы больше, пространства больше. Не стоило удалять Бийола. Фол неочевидный. Надо было дать командами самим разобраться.