Булатов объяснил, почему считает Галактионова лучшим тренером сезона

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» назвал лучшего тренера сезона-2025/26.

— Лучший тренер сезона?

— Михаил Галактионов. В «Локомотиве» есть яркие исполнители — Батраков, Карпукас, Воробьев, Монтес... Но в целом состав послабее, чем у «Спартака», ЦСКА и «Динамо». Да и финансовые возможности клубов сегодня несопоставимы. Но «Локо», несмотря на все трудности, обошел конкурентов и взял бронзу.

— Из нынешнего состава Галактионов выжал максимум?

— Да! В этом и проявляется класс тренера. В сложнейших условиях не только показывать интересный, креативный футбол, построенный на контроле мяча, но и добиваться результата.

«Локомотив» под руководством Галактионова занял третье место в чемпионате России-2025/26.

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