«Видели, что чуть раньше в штрафной было нарушение». Веретенников об удалении Меркулова

Помощник главного тренера «Рубина» Олег Веретенников после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:1) оценил игру нападающих Ивана Игнатьева, забившего пенальти, и Джордже Деспотовича, вышедшего на замену.

Веретенников руководил командой из-за дисквалификации Леонида Слуцкого.

— Заслуживает ли нарушение Меркулова второй желтой карточки? Оцените в целом игру Меркулова.

«Рубин» — «Урал»: за что удален Меркулов?

— Здесь вообще сложно сказать, потому что я не успел за эпизодом: все внимание было сосредоточено на штрафной площади. Мы, сидя на лавке, видели, что там чуть раньше в штрафной было нарушение правил. Я не видел тот эпизод, даже повтора не видел, поэтому сложно на этот вопрос ответить.

— Каково состояние Шатова? Сможет ли он играть в следующей игре?

— Ждем мы и Сашу Зуева, и Олега Шатова. В ближайшее время они должны войти в общую группу.

— Как оцените игру нападающих «Рубина» в сегодняшнем матче?

— Я считаю, что и Иван Игнатьев, и Джордже Деспотович сегодня провели хороший матч. Были моменты у обоих, жаль, что не забили. У Деспота было два хороших момента, в своем стиле он в быстрой ответной атаке мог забить, а затем после углового чуть не попал в створ.