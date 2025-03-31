Вице-президент РФС Соловьев: «Кто в Европе против нас? Прибалтийские тигры и поляки?»

Вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью «СЭ» высказался об отношении европейских стран к возвращению российского футбола на международные турниры.

— Есть ли у вас ощущение, что с ФИФА будет проще, чем с УЕФА?

— Нет. Почему?

— Европа настроена против нас.

— Я не могу так сказать. Кто там сильно против нас? Прибалтийские тигры и поляки? Европа большая. Решение принимается большинством. Не думаю, что большинство против нас. Скорее они просто не за.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.