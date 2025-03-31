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31 марта 2025, 09:45

Вице-президент РФС Соловьев назвал смелым интервью Чеферина: «За это его можно уважать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Президент УЕФА Александер Чеферин
Александер Чеферин.
Фото Global Look Press

Вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью «СЭ» оценил слова главы УЕФА Александера Чеферина о давлении со стороны политиков.

«В текущей медийной обстановке, которая существует в Европе, а я довольно пристально за этим слежу, это было смелое интервью. Он молодец, что это сказал. Мог ведь ничего не говорить, но сказал. Видно, что у человека есть позиция и он не боится ее озвучивать. Другой вопрос, насколько эта позиция будет резонировать в последующих решениях... Но он молодец, что сказал то, что думает. За это его можно уважать», — сказал Соловьев «СЭ».

Ранее Чеферин в интервью Delo.si заявил, что предложение о возвращении российских команд подверглось жесткой критике со стороны мейнстримных политиков и СМИ.

Российские клубы и сборные по футболу были отстранены от международных турниров в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023-го УЕФА сообщил о допуске к соревнованиям национальных команд России до 17 лет, однако в октябре организация отменила свое решение.

Вице-президент РФС Денис Соловьев.«Не удивлюсь, если футбольный матч Россия — США состоится быстрее, чем хоккейный». Интервью вице-президента РФС
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Футбол
Александер Чеферин
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Фанаты «Спартака» частично отменили бойкот матчей команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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