Вице-президент РФС Соловьев назвал смелым интервью Чеферина: «За это его можно уважать»

Вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью «СЭ» оценил слова главы УЕФА Александера Чеферина о давлении со стороны политиков.

«В текущей медийной обстановке, которая существует в Европе, а я довольно пристально за этим слежу, это было смелое интервью. Он молодец, что это сказал. Мог ведь ничего не говорить, но сказал. Видно, что у человека есть позиция и он не боится ее озвучивать. Другой вопрос, насколько эта позиция будет резонировать в последующих решениях... Но он молодец, что сказал то, что думает. За это его можно уважать», — сказал Соловьев «СЭ».

Ранее Чеферин в интервью Delo.si заявил, что предложение о возвращении российских команд подверглось жесткой критике со стороны мейнстримных политиков и СМИ.

Российские клубы и сборные по футболу были отстранены от международных турниров в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023-го УЕФА сообщил о допуске к соревнованиям национальных команд России до 17 лет, однако в октябре организация отменила свое решение.