Вице-президент РФС Соловьев — о возвращении российского футбола: «Спортивные власти не пойдут впереди политических»

Вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о влиянии телефонных разговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом на допуск российского футбола на международные турниры.

«Когда вокруг весна, в душе она тоже наступает. Так и здесь. Когда вокруг есть определенные признаки геополитической разрядки, кажется, что и тут тоже что-то наступает. Дай бог! Но уверен, что спортивные власти не пойдут впереди политических. Сначала они дождутся осязаемого сигнала о том, что какие-то санкции будут сняты с России. Как только они почувствуют потепление, будут что-то делать. Но первыми эту трудную дорогу они не начнут», — сказал Соловьев «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.