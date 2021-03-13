«Везение есть в любом матче». Министр спорта Московской области про победу «Химок» над «Ростовом»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что везение стало одним из факторов победы «Химок» над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

Автором единственного гола стал полузащитник подмосковной команды Резиуан Мирзов, который реализовал заработанный им же пенальти.

«Игра была тяжелая, но победа есть победа. Все ребята выложились, на поле вчера была единая команда», — цитирует ТАСС Терюшкова.

На 73-й минуте нападающий «Ростова» Али Соу забил ответный мяч, но он был отменен после вмешательства судей, работавших с системой видеоассистента рефери (ВАР) — арбитры посчитали, что в момент получения мяча форвард дончан находился в положении вне игры.

«Думаю, судье ВАР было виднее, — отметил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, считает ли он, что «Химкам» повезло в эпизоде с отмененным голом «Ростова». — Везение есть в любом матче, но здесь надо говорить о том, что и одна, и вторая команда играли в хороший футбол — могли забить как «Химки», так и «Ростов». Что касается отмененного гола, судейство я, как обычно, не комментирую, но в таком случае можно и второй пенальти в ворота «Ростова» рассмотреть, когда нашего игрока завалили в штрафной площади соперника».