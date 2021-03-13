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Матч «Арсенал» — ЦСКА пройдет без использования офсайдных линий ВАР

13:30
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Матч 22-го тура Тинькофф РПЛ «Арсенал» — ЦСКА пройдет без использования офсайдных линий ВАР, сообщает РФС.

Такое решение принято из-за сложных погодных условий в Туле. Основной функционал системы ВАР будет работать в штатном режиме.

«Арсенал» с 14 очками занимает 15-е место в РПЛ, ЦСКА с 40 очками — на второй строчке.

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