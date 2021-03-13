Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова владельца красно-белых Леонида Федуна о предвзятом отношении к команде.

«Он разве сказал что-то новое? Последнее время он это и говорит. Я согласен, что временами к «Спартаку» относятся явно не справедливо. Но мне кажется, что такая учесть преследует многие команды. У нас полное отсутствие профессионализма в судейском корпусе. Я в заговоры не очень верю, но в нашем футболе так много дилетантов, в том числе и в судейском корпусе. Здесь в пору поверить в заговоры. Болельщиков «Спартака» можно понять. У нас зачастую люди, которые являются руководителями команд, не имеют к спорту никакого отношения. Я ни на кого не намекаю, но смысл тогда говорить про судей и остальных?», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, откуда у болельщиков красно-белых мысли о предвзятом отношении к команде.

(Владимир Пушкарев)