«Спартак» обжалует решение КДК РФС дисквалифицировать Соболева на четыре матча

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на решение КДК РФС о дисквалификации форварда красно-белых Александра Соболева на 4 матча.

«Александр на заседании принес извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета. Мы запросим полный текст решения и после этого обжалуем его», — сказал Зеленов.

Форвард «Спартака» получил 4-х матчевую дисквалификацию после удаления в игре 28-го тура против ЦСКА (2:1). Красная карточка защитника армейцев Виллиана Роши, полученная в том же эпизоде, отменена.