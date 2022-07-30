«Сочи» — «Ахмат»: где смотреть и во сколько начало трансляции

В субботу, 30 июля, состоится матч 3-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Сочи» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне сочинцы дважды обыгрывали соперника в чемпионате (2:1 и 3:2). «Ахмат» ни разу в истории не обыгрывал «Сочи».

Следить за матчем «Сочи» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.