Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

13 октября, 16:25

Вьештица считает, что успехи «Зенита» не идут на пользу российскому футболу

Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица поделился мнением о доминировании петербургской команды в РПЛ.

«Успехи «Зенита» радуют, но я не думаю, что это хорошо для российского футбола. Хотя это все равно не тот уровень доминирования, как, например, в Сербии, где у «Црвены Звезды» вообще нет конкурентов. В России «Зениту» все же угрожают другие клубы, которые могут до самого конца претендовать на золото. Однако думаю, что в этом сезоне ничего не изменится и «Зенит» снова станет чемпионом. По крайней мере я надеюсь, что «Зенит» еще пару лет будет неприкасаем», — приводит слова Вьештица Metaratings.ru.

После 12 туров РПЛ «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Петербургская команда с сезона-2018/19 четыре раза подряд становилась победителем РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/veshtitsa-ne-dumayu-chto-uspekhi-zenita-eto-khorosho-dlya-rossiyskogo-futbola-1384029/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спасаем жизни по обе стороны». Босс мирового дзюдо объяснил, почему не хочет отстранять Россию
Гаджиев заявил, что бой Минеева против бразильца Родригеса может стать последним в карьере россиянина
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петржела: «В России не многие играют в атаку. А Личка — молодец»

Талалаев — о назначении в «Торпедо»: «Рад вернуться в родной клуб, в котором вырос»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости