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13 октября, 16:17

Петржела: «В России не многие играют в атаку. А Личка — молодец»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о работе его соотечественника, чешского специалиста Марцела Лички в России.

«Я хорошо знаю его отца — Вернера Личку. Это известный чешский футболист. Я играл с ним в сборной, против него в чемпионате Чехословакии.

У него [Марцела], думаю, гены отца, который был очень хорошим тренером. В России не многие играют в атаку. А Личка — молодец», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Также он рассказал, как в Чехии относятся к 45-летнему специалисту из-за того, что он работает в России.

«Про Личку ничего такого не слышал. Но знаю, что Гашек, самый главный дурак из всех дураков, не хотел, чтобы тут русские хоккеисты играли за клубы НХЛ.

В Чехии дураков хватает. Многие против русских сильно настроены. Правда, не вся страна. Половина думает так, половина — по-другому. Многие ничего не знают и не понимают», — добавил бывший тренер «Зенита».

Личка возглавляет «Оренбург» с лета 2020 года. Под его руководством команда на старте сезона одержала 6 побед и на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ (18 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-takih-durakov-kak-gashek-v-chehii-ochen-mnogo-oni-protiv-vsego-russkogo/
Властимил Петржела
Футбол
ФК Оренбург
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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