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13 октября, 16:26

Талалаев — о назначении в «Торпедо»: «Рад вернуться в родной клуб, в котором вырос»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Талалаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Андрей Талалаев прокомментировал свое назначение главным тренером «Торпедо».

«Очень рад вернуться в родной клуб, в котором вырос. С буквой «Т» на груди. Думаю, если бы ко мне обратилась какая-то другая команда, то я бы продолжил отдыхать. В планах было прийти в себя после достаточно сложной работы, хотел съездить на чемпионат мира. Но, когда я праздновал 50-летие, торпедовские болельщики звонили, причем неоднократно, и просили помочь команде подняться из нижней части таблицы, а главное — изменить качество игры. Эмоции самые положительные, встретился с командой, донес в трех словах, что нужно изменить в кратчайшее время. Готовимся к матчу с «Локомотивом».
Для меня самым важным является переход из обороны в атаку и сама атака, потому что количество голов «Торпедо» пока не устраивает никого: ни болельщиков, ни специалистов, ни игроков, ни тренеров. Нужно настроить футболистов на то, чтобы они реализовывали свои сильнейшие качества», — сказал в интервью клубной пресс-службе Талалаев.

В четверг, 13 октября, «Торпедо» объявило о назначении Талалаева главным тренером команды. Предыдущим клубом специалиста был «Ахмат», в котором он работал с июля 2020 по сентябрь 2022 года.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 12 матчах. Первую игру под руководством Талалаева команда проведет в субботу, 15 октября, против «Локомотива». Начало — в 14.00 (мск).

Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/1800
Андрей Талалаев
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ФК Торпедо (Москва)
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

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Локомотив

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