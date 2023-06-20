Вьештица назвал самого яркого футболиста «Зенита» в завершившемся сезоне

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица затруднился назвать лучшего футболиста завершившегося сезона РПЛ.

«Лучший футболист РПЛ? Если честно, мало игр видел. Если брать конкретно «Зенит», то самый яркий — Малком. Он выделяется. Но у «Зенита» в целом хорошая команда, показывает отличный футбол. Многих можно выделить», — приводит слова Вьештица Sport24.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» завоевал пятое подряд чемпионство, а Малком стал лучшим бомбардиром турнира, забив 23 мяча.