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Магкеев: «Любой человек может надломиться и уйти в депрессию. В походе к психологу нет ничего страшного»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, что помогает ему не надломиться после полученных травм.

«Что помогает не уйти в депрессию? Поддержка близких. Да я и сам понимаю, что нет смысла уходить в депрессию. В моей ситуации есть один выход — пахать. Это психология. Любой человек может надломиться и уйти в депрессию. Это нужно принять. В походе к психологу нет ничего страшного. После травмы меня к нему отравили — проверить, есть ли у меня депрессия или нет», — приводит слова Магкеева Sport24.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 19 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

В матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0) он получил повреждение. У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 25 мая футболист был прооперирован в одной из французских клиник.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Ахмат – Краснодар
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3.06 17:00
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