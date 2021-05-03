Вендел выложил фото со стаканом после чемпионства «Зенита»
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Полузащитник «Зенита» Вендел опубликовал сторис в Instagram после чемпионства клуба.
Хавбек держит в руке стакан, а фото подписано «Ваше здоровье». Подобные фотографии делал защитник «Локомотива» Ведран Чорлука после побед московской команды.
2 мая «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ и досрочно стал чемпионом страны. Это третье чемпионство для питерцев подряд: сине-бело-голубые завоевывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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