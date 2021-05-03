Дзюба: «Локомотиву» залетело то, что не залетело до этого"

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после разгрома «Локомотива» (6:1) и победы в чемпионате России. Форвард рассказал про свой гол.

— Мой гол? На тренировках такое бывает, но вот в игре... Самое парадоксальное, что перед выходом Лунев мне говорил, что вратарь часто выходит, и что, мол, попробуй черпака ему, — приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба. — Я как-то думал об этом, что Гиля выходит далеко. И тут мяч отскочил мне. Самое волшебное, что мяч туда-сюда скакал и прилетает ко мне. У меня даже не было сомнений, чтобы черпачка ему дать. И так получилось исполнить — я безумно счастлив.

— Вы побежали за костюмом дедпула...

— Я думал, что меня поменяют раньше, но сам меняться не хотел. Хотелось еще забить, но при таком счете вперед уже не шли, что меня дико злило. Но мне хотелось еще и еще. Такой я человек. Наверное, все что не залетело «Локомотиву» до этого, залетело сейчас. Доказали, что мы — сильная команда. Очень горжусь ребятами. Были единым коллективом.