В «Урале» прокомментировали ситуацию с контрактом Погребняка
17:22
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» ситуацию с переподписанием контракта нападающего Павла Погребняка.
«Мы с Павлом сами всё решим. Мы еще не разговаривали. Когда будет обсуждение контракта? Пока не могу сказать», — заявил «СЭ» Иванов.
В составе уральского клуба Павел Погребняк играет с 2018 года. Его контракт заканчивается 30 июня.
В прошлом сезоне на счету 37-летнего нападающего 4 гола в 18 матчах. Ранее Погребняк сообщил, что примет решение о продолжении карьеры к концу мая.
(Елизавета Денисова)
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