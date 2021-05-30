Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Урале» прокомментировали ситуацию с контрактом Погребняка

17:22
Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» ситуацию с переподписанием контракта нападающего Павла Погребняка.

«Мы с Павлом сами всё решим. Мы еще не разговаривали. Когда будет обсуждение контракта? Пока не могу сказать», — заявил «СЭ» Иванов.

В составе уральского клуба Павел Погребняк играет с 2018 года. Его контракт заканчивается 30 июня.

В прошлом сезоне на счету 37-летнего нападающего 4 гола в 18 матчах. Ранее Погребняк сообщил, что примет решение о продолжении карьеры к концу мая.

(Елизавета Денисова)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
В Крыму прокомментировали заявление «Белавиа» о полетах на полуостров
Стартовало очное предварительное голосование "Единой России"
Видео: Неадекватная речь Бузовой на концерте в Волгограде

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы