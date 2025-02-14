Защитник «Зенита» Дркушич заявил о желании играть в Лиге чемпионов

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич ответил на вопрос об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Возможно, уже в 2025 году Россию вернут в еврокубки — я в это верю и думаю, что так и произойдет. Надеюсь, это произойдет как можно быстрее — хочется играть в Лиге чемпионов», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА с 2022 года.

25-летний Дркушич летом 2024 года перешел в «Зенит» из «Сочи», но сразу же на правах аренды перебрался в «Црвену Звезду». Этой зимой словенца отозвали из аренды.