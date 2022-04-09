Вендел не сыграет с «Ахматом»

Полузащитник «Зенита» Вендел не прилетел в Грозный на матч 24-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата».

24-летний футболист продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного в марте.

В последнее время на тренировках он занимался с ограничениями. Ожидается, что Вендел вернется в заявку «Зенита» к игре следующего тура против «Урала».

24-летний Вендел в эторм сезоне провел 20 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 2 передачи.

Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдет сегодня, 9 апреля, и начнется в 19.30 мск.