Нападающий «Химок» Илья Садыгов открыл счет в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА — 1:0.

На 9-й минуте футболист замкнул прострел Ильи Кухарчука, оказавшись перед пустыми воротами.

Садыгов выступает за «Химки» с июля 2021 года. Гол в ворота ЦСКА стал для него первым в составе подмосковной команды.