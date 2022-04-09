Полузащитник ЦСКА Ушаков сравнял счет в матче с «Химками»

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков сравнял счет в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» — 1:1.

На 32-й минуте встречи 19-летний россиянин отправил мяч в ворота Ильи Лантратова после прострела Ивана Облякова с левого фланга.

Ушаков проводит свой второй матч за основную команду ЦСКА, игра против «Химок» стала для него первой в составе армейцев. Футболист забил первый гол за красно-синих.