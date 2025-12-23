Веллитон: «Надеюсь, у Карседо получится. «Спартак» всегда должен побеждать, это самая большая команда России»

Экс-игрок «Спартака» Веллитон в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном назначении главного тренера «Пафоса» Хуана Карседо на аналогичную должность в московском клубе.

Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».

«Где бы Карседо с Эмери ни были, они всегда добивались хороших результатов. Я надеюсь, что у Карседо все получится и в «Спартаке». Потому что «Спартак» всегда должен побеждать, это самая большая команда в России», — сказал Веллитон «СЭ».

C лета 2023 года Карседо занимает должность главного тренера «Пафоса». Команда под его руководством стала чемпионом Кипра в сезоне-2024/25 и выиграла Кубок страны в 2024-м.