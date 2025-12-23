Источник: бывший помощник Эмери может возглавить «Спартак»

Главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо может возглавить «Спартак». Как утверждает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, 52-летний специалист — главный кандидат на пост тренера красно-белых.

Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».

В 2020 году Карседо начал самостоятельную карьеру, возглавив «Ибицу», которую покинул в декабре 2021-го. С мая по декабрь 2022 испанец работал в «Сарагосе».

C лета 2023 года Карседо занимает должность главного тренера «Пафоса». Команда под его руководством стала чемпионом Кипра в сезоне-2024/25 и выиграла Кубок страны в 2024-м.

В ноябре «Спартак» отправил в отставку Деяна Станковича, который возглавлял команду с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26.