Источник: Кафанов является основным кандидатом на пост главного тренера «Рубина»

Тренер сборной России Виталий Кафанов является основным кандидатом на пост главного тренера «Рубина», сообщает журналист Иван Карпов.

Также в список руководства казанского клуба входили Франк Артига, Драган Стойкович и Милош Милоевич.

65-летний Кафанов работает тренером вратарем сборной России с 2021 года, в сезоне-2021/22 он возглавлял «Ростов».

17 декабря сообщалось, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов покинет пост главного тренера. Специалист возглавляет команду с апреля 2023 года. Под его руководством казанцы провели 108 матчей, в которых одержали 43 победы, 22 раза сыграли вничью и 43 матча проиграли.

«Рубин» в 18 турах РПЛ набрал 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице.