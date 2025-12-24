В махачкалинском «Динамо» заявили, что еще не приняли решение о новом главном тренере

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» рассказал о поисках главного тренера.

«Еще ничего не решено. Рано о чем-то говорить. Все, что пишут, — вперед паровоза. Пока еще находимся в поиске. Неправильно говорить о том, кто ближе к этой кандидатуре сейчас. Мы же не на рынке», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее сообщалось, что Вадим Евсеев является одним из кандидатов на пост главного тренера махачкалинского клуба.

Также сообщалось, что команду может возглавить Марцел Личка, но агент чеха опроверг эту информацию.

9 декабря попечительский совет «Динамо» принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера. После 18 туров чемпионата России-2025/26 команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 15 очками.