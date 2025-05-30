Мусагалиев о Галицком: «Мы ужинаем, а перед ним планшет, поделенный на 6 экранов, и там играет каждый возраст академии»

Комик Азамат Мусагалиев в комментарии для «СЭ» рассказал об ужине с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Он посвятил этому свою жизнь. Мы сидим с ним ужинаем, а перед ним планшет, поделенный на 6 экранов, и в каждом окошке играет каждый возраст академии. Он знает каждого мальчишку, который там играет. Это уровень вовлеченности в свое дело. Настолько он скрупулезно и досконально знает все у себя дома», — сказал Мусагалиев «СЭ».

«Краснодар» завоевал золотые медали РПЛ, по итогам сезона-2024/25 опередив «Зенит» на 1 очко. «Быки» впервые в истории выиграли чемпионат России.