Митрофанов: «Спасение «Химок»? Собирать деньги всем миром — не наша функция»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, может ли организация помочь «Химкам» избежать ликвидации команды.

— Может ли РФС совместно с РПЛ помочь «Химкам», чтобы клуб избежал участи «Тамбова»? Тогда всем миром собирали деньги.

— Собирать деньги всем миром — это не наша функция. Нельзя взять деньги, которые причитаются другим клубам или детским школам, и отправить их в «Химки». Ситуация неправильная, у нее есть последствия. Есть и уголовные последствия. Чтобы ни у кого иллюзий не было, те обязательства и их нереализация, это статья уголовного кодекса. И их лучше выплатить.

Есть и запрет на создание клуба с таким же названием. Либо этими же учредителями, но другого клуба. Это действует 4 года. Есть санкции со стороны РФС. Оно не спасет ребят, которые останутся без зарплаты. Норма призвана предотвращать появление повторных историй. Скидываться всем миром — не наша функция.

28 мая стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2025/26. После чего клуб подтвердил, что не сыграет в РПЛ в следующем сезоне.