02:44 | Футбол — РПЛ

Ведран Чорлука: "Сейчас "Локомотив" поставил очень высокую планку в плане результатов"

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Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука перед стартом сезона в чемпионате России отметил, что клуб поставил очень высокую планку по результатам. За последние три года красно-зеленые выиграли четыре трофея.

– Сейчас "Локомотив" поставил очень высокую планку в плане результатов, – цитируют "Известия" Чорлуку. – Надо держать этот уровень. У нас отличная команда, есть много молодых ребят, которы должны себя показать в этом сезоне. Думаю, мы сможем удержать высокие показатели.

Локомотив - Рубин

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