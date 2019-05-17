Василий Кикнадзе: "Вопрос в продолжении работы Семина с "Локомотивом" никогда и не стоял"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что вопрос о будущем главного тренера Юрия Семина​ никогда не поднимался.

– Повлияет ли выполнение задачи на сезон на будущее Семина? Вопрос в продолжении его работы с "Локомотивом" никогда и не стоял, - цитируют "Известия" Кикнадзе. - Команда на ходу, играет в хороший привлекательный футбол. На трибунах много людей. Идем вперед, развиваемся.

"Урал" - "Локомотив": чемпионат России, 29-й тур, 19 мая 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 11.30 (время московское)