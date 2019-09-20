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Холанд — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

13:24
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УЕФА выбрала лучшего игрока прошедшего первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Им стал 19-летний нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанд.

В матче с «Генком» норвежец оформил хет-трик и помог австрийскому клубу одержать крупную победу со счетом 6:2.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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