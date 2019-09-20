Холанд — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
13:24
УЕФА выбрала лучшего игрока прошедшего первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Им стал 19-летний нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанд.
В матче с «Генком» норвежец оформил хет-трик и помог австрийскому клубу одержать крупную победу со счетом 6:2.
? Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн — Игрок недели в #ЛигаЧемпионов! ? pic.twitter.com/3JExo1ZSsJ— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 20, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур
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