УЕФА выбрала лучшего игрока прошедшего первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Им стал 19-летний нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанд.

В матче с «Генком» норвежец оформил хет-трик и помог австрийскому клубу одержать крупную победу со счетом 6:2.

? Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн — Игрок недели в #ЛигаЧемпионов! ? pic.twitter.com/3JExo1ZSsJ — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 20, 2019

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