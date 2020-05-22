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Василий Кикнадзе: «Клуб больше меня и Юрия Павловича»

11:45
Василий Кикнадзе и Юрий Семин. Фото Сергей Киврин
Василий Кикнадзе и Юрий Семин. Фото Сергей Киврин

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что на первое место он ставит интересы клуба, а не тренера или игроков.

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— Олег Пашинин на посту главного тренера? В тренерском штабе остались и Дмитрий Лоськов, и Олег Пашинин, и другие, — сказал Кикнадзе. — Тот тренерский штаб, который работал с Юрием Павловичем, почти полностью входит в тренерский штаб Марко Николича.

Юрий Павлович всегда говорил мне, что он будет на стороне игроков. А я ему говорил, что всегда буду на стороне клуба. Клуб больше меня и Юрия Павловича, больше любого из тренеров и игроков. Важно, чтобы развивался клуб и команда. Когда я разговаривал с тренерами и задавал вопрос об их будущем в составе тренерского штаба, понимание того, что мы работаем на клуб, присутствовало. Для меня это ценно.

Никто из помощников не готов быть главным тренером? Мы обсуждали этот вопрос. Я делал определенные предложения некоторым тренерам, которые работают в составе клуба. По тем или иным причинам коллеги отказались.

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