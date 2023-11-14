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Андреев: «Мы хотим делать в «Оренбурге» что-то интересное в плане футбола»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о том, как выбирали главного тренера команды в последние сезоны.

«В футболе фигура главного тренера определяющая. Поскольку я давно в клубе, я знаю устройство от и до, не всегда большой тренер может прийти в этим условия и начать хорошо работать. Когда приходил Марцел Личка, шорт-лист был немаленьким. Когда Марцел приехал, я видел его работу в тренировочном процессе и вне поля, для нас стало понятно, что вопрос выхода в РПЛ мы решим. С Ярошиком ситуация была немного другая. Когда пошла информация, что Личка может уйти в другую команду, мы с ним пообщались, он сказал, что есть такой вариант с Ярошиком. Пригласили Иржи, но не совсем получилось.

Кого бы мы ни взяли, это была бы рискованная история. Не каждый тренер поедет работать в «Оренбург», это тоже надо понимать. Нам повезло, что я видел, какую работу за пять месяцев проделал Давид Деограсия. Хочется взять хорошего специалиста, чтобы футбол был ярким и интересным. Личка подкупил тем, что сказал, что ему лучше выиграть 4:3, чем 1:0. У нас маленький клуб. Если мы будем играть в оборонительный футбол, о нас столько бы не говорили. Если болельщику нравится атакующий футбол, давайте делать его. Мы хотим делать в плане футбола что-то интересное», — сказал Андреев в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Деограсия возглавил «Оренбург» 22 августа 2023 года. На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 15 матчах.

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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Спортивный директор «Оренбурга»: «Для нас назначение Деограсии было очевидным решением»
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 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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