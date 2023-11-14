Андреев: «Мы хотим делать в «Оренбурге» что-то интересное в плане футбола»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о том, как выбирали главного тренера команды в последние сезоны.

«В футболе фигура главного тренера определяющая. Поскольку я давно в клубе, я знаю устройство от и до, не всегда большой тренер может прийти в этим условия и начать хорошо работать. Когда приходил Марцел Личка, шорт-лист был немаленьким. Когда Марцел приехал, я видел его работу в тренировочном процессе и вне поля, для нас стало понятно, что вопрос выхода в РПЛ мы решим. С Ярошиком ситуация была немного другая. Когда пошла информация, что Личка может уйти в другую команду, мы с ним пообщались, он сказал, что есть такой вариант с Ярошиком. Пригласили Иржи, но не совсем получилось.

Кого бы мы ни взяли, это была бы рискованная история. Не каждый тренер поедет работать в «Оренбург», это тоже надо понимать. Нам повезло, что я видел, какую работу за пять месяцев проделал Давид Деограсия. Хочется взять хорошего специалиста, чтобы футбол был ярким и интересным. Личка подкупил тем, что сказал, что ему лучше выиграть 4:3, чем 1:0. У нас маленький клуб. Если мы будем играть в оборонительный футбол, о нас столько бы не говорили. Если болельщику нравится атакующий футбол, давайте делать его. Мы хотим делать в плане футбола что-то интересное», — сказал Андреев в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Деограсия возглавил «Оренбург» 22 августа 2023 года. На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 15 матчах.