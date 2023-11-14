Василий Березуцкий: «Сейчас карьеру тренера в России не рассматриваю»

Бывший защитник и тренер ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, что не собирается на данный момент работать тренером в РПЛ.

«Что буду делать, если завтра позвонят из клуба РПЛ и пригласят на роль тренера? Не поеду. Сейчас карьеру тренера в России не рассматриваю. Не хочу. Кипр или другие страны? Жизнь одна, и я очень взвешенно подхожу к любому вопросу. Благодаря сбережениям могу лет 10 ничего не делать», — сказал Березуцкий в интервью для YouTube-канала Nobel.

Ранее стало известно, что Василий Березуцкий переехал жить в Испанию.

41-летний Березуцкий после окончания игровой карьеры работал помощником главного тренера в «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре». На данный момент он находится без работы.