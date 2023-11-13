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13 ноября, 23:47

Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны ради роста

Алина Савинова
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Василий Березуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий посоветовал российским футболистам и другим спортсменам для развития уезжать за границу.

«Нужно говорить футболистам правду. Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо сто процентов уезжать. Если просто зарабатывать деньги, то тогда можно оставаться», — сказал Березуцкий на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Березуцкий почти всю профессиональную карьеру провел в ЦСКА. После завершения игровой карьеры он работал тренером в «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».

«Это касается не только российских футболистов, а всех российских спортсменов, которые могут выступать хоть где-то, должны выступать. И не важно за какую страну, не важно под каким флагом. Он потратил на это 15, 20 лет. И сейчас ему говорят: ты не можешь выступать на европейских турнирах, ты не можешь то, не можешь это. Надо ехать куда угодно, если такая возможность есть», — заявил Березуцкий.

В сентябре резонанс вызвали слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который призвал российских футболистов уезжать из РПЛ.

41-летний россиянин является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, шестикратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.

Также Березуцкий рассказал, что переехал из России в Испанию на постоянное место жительства.

Василий Березуцкий
Футбол
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5
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 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
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14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
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