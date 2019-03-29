10:46 | Футбол — РПЛ

"Варежки сними!" Жаркое промо матча "Динамо" - "Локомотив"

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"Динамо" представило необычный анонс к матчу 21-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом".

В ролике с пометкой 18+ фигурируют слова Юрия Семина в адрес Дмитрия Булыкина, которые он сказал 2006-м году, когда нынешний главный тренер "Локомотива" работал в "Динамо". Семин крикнул Булыкину знаменитое "Варежки, сними!", когда тот утеплился перед выходом на поле.

Матч "Динамо""Локомотив" пройдет на "Арене Химки" 30-го марта. Начало – в 14:00.

Динамо – Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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