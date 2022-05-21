ВАР не сможет использовать линии офсайда на матче ЦСКА — «Ростов»

ВАР не сможет использовать линии офсайда на матче 30-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Ростов», сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Технология автоматического определения офсайда не будет применяться по техническим причинам. При этом основной функционал ВАР будет использоваться в штатном режиме.

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится сегодня, 21 мая на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало игры — в 17.00 (мск).

Перед последним туром сезона в РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 47 очками в 29 матчах. «Ростов» идет на девятой строчке с 38 очками.